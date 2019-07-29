Павия, Италия, , 01:16 — REGNUM

Расчетам президента Украины Владимира Зеленского на смягчение приговора гражданину Италии и Украину Виталию Маркову, которого итальянский суд проговорил к 24 годам заключения на убийство журналиста Андреа Роккелли, не суждено оправдаться. Почему приговор оказался суровым, что может еще больше ухудшить положение Маркова и по какой причине Зеленский мог изначально не рассчитывать на послабление, рассказывает корреспондент ИА REGNUMСергей Гуркин.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте Зеленский назвал приговор Маркову «неоправданно жестоким» и понадеялся на «беспристрастный пересмотр» дела при «правовой помощи» Украины. Опубликованный итальянцами по итогам беседы пресс-релиз вообще не упоминает об этой части беседы, из чего можно сделать вывод: обсуждение закрыто. И понятно, почему.

Суд счел доказанным, что группа под руководством Маркова в 2014 году в Донбассе расстреляла Роккелли с целью избавиться от свидетелей других своих правонарушений. Изначально обвинение просило для Маркова 17 лет, но вскрывшиеся в ходе судебного рассмотрения подробности привели к увеличению срока. Марков, имевший итальянское гражданство, жил в Италии с 2003 года, был обычным жителем, а в 2013 уехал, вступил в нацистский батальон и принялся убивать мирных граждан. Его случай не должен стать прецедентом, и итальянские власти идут на суровый приговор, понимая: наказывать за подобное нужно так жестко, чтобы у других не возникало желания повторить.

Но есть в этой истории еще один вопрос: как получилось, что простой житель перешел к нацистам, стал убийцей, хвалился пытками над пленниками? И к чему могут привести призывы украинских политиков «брать граждан Италии в заложники» для обмена на Маркова?

Читайте подробности в статье Сергея Гуркина «Почему Италия откажет Украине в «пересмотре» дела Роккелли».