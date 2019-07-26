Ереван, , 12:51 — REGNUM

Президент Армении Армен Саркисян в пятницу выступил с призывом к армянскому народу, обозначив ключевые цели для становления демократического и правового государства.

Армен Саркисян president.am

«В этот летний период… в нашей стране активно продолжаются общественные дискуссии и поиск. Несомненно, целью всех нас остается укрепление демократии, обеспечение экономического развития и безопасности страны, построение благополучного общества, полноценной реализации конституционных принципов становления правового, социального государства, гарантирования фундаментальных прав и свобод человека», — говорится в заявлении президента, распространенном его пресс-службой.

Саркисян добавил, что внимательно следит за многочисленными заявлениями, мнениями, точками зрения, призывам к действиям и т. п.

«Сохраняя верность установленной Конституцией Армении роли института президента РА, я по возможности воздерживаюсь от участия в политических дискуссиях», — сказал президент.

Одновременно он выразил надежду, что текущее и дальнейшее развитие поспособствует не только эффективности судебно-правовых реформ, но и совершенствованию всех сфер государственного и общественного управления, углублению взаимопонимания и сотрудничества между властью и обществом.

Саркисян также надеется, что общественные обсуждения и дискуссии приведут к общественно полезному, созвучному общенациональным интересам результату.

«Следует лишь продолжать верить своим силам и уму. Мы должны осознавать, что важна не только цель, но и путь её достижения. Предметом обсуждения должны быть разногласия и проблемы, а не личности», — подчеркнул Саркисян.

По его словам, для продвижения вперед полезен кратковременный перерыв, чтобы еще раз обдумать свои дальнейшие действия.

«Мы осознаем, что сегодня нам необходимы единство, стабильность и нацеленные в будущее ум, видение, а также конкретные программы», — подчеркнул Саркисян.

Он добавил, что в последнее время встречался и продолжит встречаться с представителями политических и общественных кругов, отдельными личностями, которые готовы к диалогу, которые заинтересованы и действуют во имя благополучия нашей страны и народа.

Принимая во внимание, слова Саркисяна о том, что предметом обсуждения должны быть разногласия и проблемы, а не личности, наблюдатели констатируют, что призыв больше связан с ситуацией, которая сложилась вокруг Конституционного суда Армении и его председателя Грайря Товмасяна. Новые власти Армении не хотят видеть Товмасяна в этой должности, однако он уходит не намерен.