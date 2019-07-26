Белогорск, Крым, , 12:46 — REGNUM

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил главе администрации Белогорска Александру Алексеенко уволиться по собственному желанию. Об этом глава Республики заявил в ходе совещания, которое проводит в Белогорске 26 июля, сообщает ИА REGNUM. В числе проблем глава Крыма назвал отсутствие благоустройства и уборки города, проблемы с подачей воды не только в села.

«Город не убирается, благоустройство не проводится, работа управляющих компаний вызывает много нареканий. Уборки нет, подстрижки газонов нет, мэра тоже нет, насколько я понимаю, он отдыхает где-то, на Мальдивах. Глава администрации где? В отпуске. Ну понятно, есть чем заниматься», — сказал на совещании Аксёнов.

Он отметил, что, судя по заявлениям жителей, ни главу администрации, ни его замов в лицо в городе не знают, и чем они занимаются — непонятно.

«Ситуация с точки зрения благоустройства в Белогорске удручающая. Главе администрации написать заявление по выходу из отпуска. Раз он находится в отпуске, когда в городе столько проблем накопилось, такой глава администрации, уверен, городу не нужен. Пусть пишет заявление и увольняется», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в отставку была отправлена с поста главы администрации Ленинского района Крыма Светлана Иванова.

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