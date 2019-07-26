Москва, , 12:41 — REGNUM

Сегодня, 26 июля, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, сопредседатель Российского союза боевых искусств, Сергей Кириенко отмечает день рождения. Ему исполнилось 57 лет.

Сергей Кириенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поздравления российскому политику направила Федерация всестилевого каратэ России.

«Примите самые искренние поздравления и пожелания удачи, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии в работе, а также много тепла, доброты, взаимопонимания от близких Вам людей», — говорится в тексте поздравления.

Напомним, Сергей Кириенко родился 26 июля в Сухуми Абхазской АССР. В 1997 году был министром топлива и энергетики Российской Федерации. В 1998 году занимал пост председателя правительства РФ. С 2016 года работает в должности первого заместителя руководителя администрации президента РФ.

Также является сопредседателем Российского союза боевых искусств, президентом Национального совета айкидо России. Увлекается боевыми искусствами (обладатель четвёртого дана по айкидо), практической стрельбой, спортивной охотой и рыбной ловлей.

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