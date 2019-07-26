Тбилиси, , 12:36 — REGNUM

В связи с уголовным делом, возбужденным против совладельцев крупного комбанка Грузии АО «ТВС Банк» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, парламент Грузии призывают создать специальную следственную комиссию, которая займется изучением обстоятельств этого дела. С соответствующим заявлением к законодателям 26 июля выступил Союз налогоплательщиков Грузии, членами которого являются Хазарадзе и Джапаридзе.

В заявлении отмечается, что события вокруг банкиров уже нанесли серьезный урон деловой репутации учрежденных ими компаний — АО «ТВС Банк» и «Консорциум развития Анаклии», так как акции банка периодически обесцениваются, а строительство нового глубоководного порта зашло в тупик.

У авторов обращения возникло немало вопросов к правоохранительным структурам и появились сомнения в их объективности, а заявления, сделанные в связи с делом ТВС посольствами партнерских стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями и представителями бизнеса «убедили, что эти сомнения разделяют очень многие и доверие к государственным правоохранительным ведомствам с каждым днем падает все ниже».

«В этой ситуации мы считаем, что развеять любые сомнения можно обеспечением высокой степени прозрачности, что входит и в интересы правительства. Поэтому мы выступаем с инициативой создания в парламенте временной следственной комиссии по делу «Хазарадзе-Джапаридзе», которая удовлетворит высокий интерес общества к справедливости процесса расследования и фактическим доказательствам», — говорится в заявлении и подчеркивается, что в случае объективного расследования правда рано или поздно будет установлена.

Союз налогоплательщиков также отмечает, что дело ТВС нанесло урон не только репутации двух бизнесменов и их компаний, но и инвестиционному климату всей страны, а масштабы такого урона можно будет оценить лишь в долгосрочном периоде.

Напомним, что несколько дней назад Главная прокуратура Грузии предъявила Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе окончательное обвинение в легализации незаконных доходов на сумму до $17 млн. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о вынесении обоим банкирам меры пресечения. В связи с возобновлением следственных действий прокуратуры Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе сложили с себя полномочия председателя и заместителя председателя наблюдательного совета АО «ТВС Банк». Оппозиция однозначно считает возбужденное против Хазарадзе уголовное дело сфабрикованным по заказу лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и обвиняет его в политических преследованиях оппонентов.