Калининград, , 12:34 — REGNUM

Граждане Литвы, несмотря на негативную кампанию в литовских СМИ, продолжают пользоваться возможностью посетить Калининградскую область по бесплатным электронным визам, которые начали действовать с 1 июля, что привело к пробкам на литовско-российской границе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 июля. В различных сообществах в социальных сетях жители Литвы оперативно сообщают о ситуациях на различных погранпереходах, снабжая информацию об очередях фотографиями с колоннами легковых автомобилей.

Некоторые путешественники предупреждают, что может не повезти и проход через границу может занять и 3−5 часов. «Границу «открыли» но забыли добавить сотрудников, как с российской так и с литовской стороны. Бегают бедные взмыленные! И это платная коса!», — пишет одна из пользователей, прикрепляя фотографию очереди из, по её словам, порядка 30−40 автомобилей на переходе Нида-Морское на Куршской косе, куда въезд является платным из-за переправы на пароме со стороны литовской Клайпеды, кроме того взымается экологический сбор за проезд по заповеднику. «Страшно представить, что в Советске», — добавляет она. «Ажиотаж спадет, все наладится. Да еще и лето, сезон отпусков. Все равно за «безвиз» спасибо!», — успокаивает другой путешественник.

На въезде через Советск, пишут граждане Литвы в другой группе, простоять пришлось девять часов. Впрочем, всё опять зависит от везения. «Девушки, мы выехали в 7.00, на границе Советска простояли 2 часа, попали на пересменку. Все на самом деле очень легко и просто», — пишет другая обладательница бесплатной электронной визы в Калининград.

В свою очередь жители Клайпеды друг другу советуют пользоваться автобусом — стоимость 12 евро, а границу на Куршской косе проезжает по отдельному коридору. «Если по косе то все границы 30 минут — час. Это было весной. Через Советск 3 часа не меньше. Но сейчас лето и ещё бесплатные визы, поэтому думаю везде будет дольше. Быстрее через косу однозначно, но летом дорого», — рассуждает другой пользователь соцсетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, могут получить граждане 53 стран.

Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течении четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней.