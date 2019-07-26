Астрахань, 26 июля 2019, 12:28 — REGNUM
В министерстве финансов Астраханской области проводится обыск, сообщил 26 июля ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Как уже сообщало ИА REGNUM, также 26 июля стало известно о задержании бывшего исполняющего обязанности вице-губернатора Астраханской области — председателя облправительства Расула Султанова и исполняющего обязанности председателя правительства — министра финансов Астраханской области Виталия Шведова.
Предположительно, оба были задержаны в рамках расследования «дел о ЖКХ», возбуждённых в отношении 23 астраханских чиновников, бывших чиновников и бизнесменов.
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