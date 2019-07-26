Якутск, , 12:49 — REGNUM

Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с государственным советником республики Вячеславом Штыровым обсудили социально-экономическое развитие региона. Об этом 26 июля сообщается на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

В ходе встречи Штыров поделился своими идеями о предстоящем старте пассажирского движения в посёлке городского типа Нижний Бестях.

«Это событие, о котором мечтали многие поколения якутян. Оно должно сыграть важную роль в жизни республики.», — сказал он.

Штыров добавил, что развитие транспортного сообщения повышает конкурентоспособность всех отраслей народного хозяйства региона, а следовательно, оно должно сказаться и на уровне жизни якутян.

Напомним, глава Якутии Айсен Николаев в понедельник, 22 июля, назначил Афанасия Владимирова руководителем правительства республики и главой администрации.

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