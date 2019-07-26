Якутск, 26 июля 2019, 12:49 — REGNUM
Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с государственным советником республики Вячеславом Штыровым обсудили социально-экономическое развитие региона. Об этом 26 июля сообщается на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).
В ходе встречи Штыров поделился своими идеями о предстоящем старте пассажирского движения в посёлке городского типа Нижний Бестях.
«Это событие, о котором мечтали многие поколения якутян. Оно должно сыграть важную роль в жизни республики.», — сказал он.
Штыров добавил, что развитие транспортного сообщения повышает конкурентоспособность всех отраслей народного хозяйства региона, а следовательно, оно должно сказаться и на уровне жизни якутян.
Напомним, глава Якутии Айсен Николаев в понедельник, 22 июля, назначил Афанасия Владимирова руководителем правительства республики и главой администрации.
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