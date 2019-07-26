Чебоксары, , 12:24 — REGNUM

В Чувашии прокуратура инициировала проверочные мероприятия в связи с нарушением водителем Аudi Q7 правил дорожного движения, что привело к ДТП с двумя пострадавшими, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. На видео, которое распространено в сети, показано, как на федеральной трассе машина мчится с бешеной скоростью, доходящей до 200 км/ч. История вызвала федеральный резонанс не только в связи с этим вопиющими нарушениями: по неофициальной информации, за рулём мог находиться ранее осуждённый сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова — последний на встрече с горожанами заявил, что «не могу сказать, был он (сын) за рулём».

На данный момент официально известно, что ДТП произошло рано утром 22 июля на федеральной трассе М-7 «Волга» возле деревни Калмыково в Моргаушском районе: водитель на «Ауди» въехал в металлическое ограждение, затем столкнулся УАЗ-3909 — от удара машины оказались в кювете. Травмы получили водитель и пассажир УАЗа.

Водитель иномарки скрылся с места аварии и был задержан полицией через двое суток. По данному факту расследуются уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В связи с происшествием прокуратурой организована проверка по факту «грубого нарушения» правил дорожного движения водителем автомобиля Аudi Q7, в результате которых произошло ДТП.

«Будет дана оценка действиям должностных лиц ГИБДД по профилактике правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, полноты и достаточности принятых мер по установлению и привлечению к установленной законом ответственности водителя вышеуказанного транспортного средства», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отметим, что ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как водитель на иномарке летит по федеральной трассе в Чувашии со скоростью, доходящей до 200 км/ч. При этом в салоне машине находились несколько человек, один из которых снимал происходящее на видео. Это действо сопровождалось нецензурными выражениями.

По неофициальной информации, которую правоохранители не подтверждают и не опровергают, за рулём иномарки мог находиться сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова, в мае 2019 года осуждённый за нападение на полицейского и побои на один год и четыре месяца условного лишения свободы. 25 июля на встрече с горожанами Алексей Ладыков, отвечая на вопрос о том, находился ли его сын за рулём Аudi Q7, попавшей в аварию, он сказал, что «не могу сказать, был он за рулем или нет, я его не видел». По его словам, «в собственности семьи такого автомобиля нет».

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