Киншаса, , 12:27 — REGNUM

Посланник ООН в ДР Конго Лейла Зерругуи призвала действующего президента страны Феликса Чисекеди и экс-президента Жозефа Кабилу незамедлительно прийти к соглашению и сформировать новое правительство, передает Deutsche Welle Swahili.

Выступая в Совете безопасности ООН 25 июля Зерругуи заявила, что трудные переговоры между партией Чисекеди и коалицией партий, поддерживающих Кабилу, все еще продолжаются. Зерругуи подчеркнула, что задержка формирования правительства на два месяца негативно влияет на переходный период в стране.

Она выразила обеспокоенность в связи с политической ситуацией в ДР Конго, отметив, что отсутствие работающего правительства препятствует проведению запланированных Чисекеди «важных реформ». Зерругуи подчеркнула, что беспорядки в некоторых областях негативно влияют на жизнь граждан.

Посланник ООН в ДР Конго заявила, что в ближайшие месяцы она призывает лидеров страны сделать «огромный вклад в политическую ситуацию, сформировав правительство».

Напомним, что Чисекеди победил на президентских выборах, состоявшихся в конце 2018 года. Он занял пост Кабилы, который был президентом в течение 18 лет. После победы президент Чисекеди договорился с Кабилой о создании коалиционного правительства. Жители страны критикуют Чисекеди за то, что он долгое время не может сформировать правительство.