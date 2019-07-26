Эр-Рияд, , 12:09 — REGNUM

25 июля министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих призвал к охране нефтяных танкеров, пересекающих Ормузский пролив. Как сообщает саудовская ежедневная газета Ash-SharkAl-Ausat, данное заявление было сделано после встречи аль-Фалиха с министром нефти и природного газа Индии Дхармендрой Прадханом.

Министр энергетики Саудовской Аравии отметил: «Мы с моим индийски коллегой обсудили механизмы обеспечения безопасности путей транспортировки энергоносителей и призываем мировое сообщество присоединиться к этой важной инициативе».

Опасения, связанные с рисками транспортировки нефти по Ормузскому проливу, где осуществляется до 20% всех нефтеперевозок, возросли вследствие нескольких случаев захвата нефтяных танкеров Ираном.