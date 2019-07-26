Сана, , 13:02 — REGNUM

25 арабская коалиция, состоящая из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, перехватила очередной дрон хуситов. Как сообщает саудовская ежедневная газета Ash-Shark Al-Ausat, дрон направлялся в сторону саудовского города Хамис Мушаит.

Официальный представитель арабской коалиции полковник Турки аль-Малики заявил о том, что хуситы атаковали уязвимые места в районе авиабазы Короля Халида. Он также добавил, что коалиция считает действия хуситов по преследованию гражданских лиц «военным преступлением».

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами — военизированной группировкой шиитов-зейдитов.