Бейрут, , 12:47 — REGNUM

Представитель Ливана при ООН Амаль Мудаллали обвинила Израиль в покушении на гражданскую инфраструктуру Ливана. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данное заявление было сделано после того, как представитель Израиля при ООН Дэнни Данон сообщил о действиях Ирана в одном из портов Ливана. Он отметил, что Иран использует порт Бейрута для контрабанды оружия «Хезболле», военизированной ливанской шиитской организации и политической партии. Данон закончил свою речь провокационной фразой о том, что «порт Бейрута теперь является портом «Хезболлы».

Амаль Мудаллали, в свою очередь, заявила о том, что ливанцы считают такие обвинения «прямой угрозой миру и гражданской инфраструктуре», так как «Хезболла» является легитимной политической силой Ливана.

Представитель Ирана при ООН Эшаг аль-Хабиб ответил на данные обвинения: «Данон пытается безуспешно отвлечь внимание мировой общественности от преступлений режима в Израиле».