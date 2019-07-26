Сана, , 12:16 — REGNUM

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил о том, что «мирный процесс в Йемене успешен, как никогда раньше». Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, противоборствующие стороны добились «удивительного прогресса» в достижении договоренностей о выводе войск.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

Гриффитс отметил, что война в Йемене будет прекращена, поскольку конфликтующие стороны осознали, что военное решение конфликта недостижимо. Специальный посланник ООН добавил, что международное сообщество поддерживают мирное соглашение, заключенное при посредничестве ООН в Швеции в декабре 2018 года.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов.