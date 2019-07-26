Брянск, , 11:42 — REGNUM

Советский районный суд Брянска отстранил от выборов в городской совет партию «Родина». Суд удовлетворил иск регионального отделения партии «Справедливая Россия» и признал незаконным заверение списков «Родины».

Возглавлял список партии в горсовет Хвича Сахелашвили, сообщает Брянск Today. Судья отменил решение горизбиркома о заверении как списков одномандатников, так и единого списка. Как сообщало ИА REGNUM, ранее такое же решение было принято в отношении списков кандидатов «Родины» на выборы в областную думу Брянска.

Выборы депутатов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва состоятся 8 сентября 2019 года и пройдут по единому избирательному округу и по 16 одномандатным. Всего предстоит избрать 32 депутата. Для попадания в горсовет партиям необходимо преодолеть барьер в 5%.

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