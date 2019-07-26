Хартум, , 12:48 — REGNUM

Вооруженные силы Судана арестовали генерала армии Хашима Абделя Мотталиба и еще несколько высокопоставленных офицеров Национальной службы разведки и безопасности страны по обвинению в попытке государственного переворота, совершенной в начале этого месяца.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», целью заговора было возвращение к власти Омара аль-Башира, президента, свергнутого в апреле этого года в результате гражданских демонстраций, выступавших против «железной руки» властей.

11 июля вооруженные силы Судана объявили о том, что смогли подавить попытку переворота, не предоставив каких-либо пояснений. 24 июля поступило сообщение об аресте причастных к инциденту и заведении на них судебного дела.