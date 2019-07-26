Вена, 26 июля 2019, 11:41 — REGNUM
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц защитил действия сотрудника своей канцелярии, заподозренного в уничтожении улик, которые могли набрасывать тень на Австрийскую народную партию на фоне политического скандала, разразившегося в мае. Курц дал интервью по этой теме австрийскому телеканалу Servus TV.
Сотрудник уничтожил пять жестких дисков принтеров, потому они содержали чувствительные данные, заявил Курц. По его словам, это обычная практика в ходе передачи власти от одного правительства другому — передача от предыдущего канцлера Кристиана Керна была такой же.
«Мы председательствовали в Совете Европейского союза полгода. На этих принтерах, к примеру, распечатаны все протоколы председательства, некоторые из которых являются секретными», — сказал он.
Себастьян Курц отверг предположения о том, что данные могли быть уничтожены в связи с публикацией компромата на бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе:
«Это самая абсурдная вещь, которую я когда-либо слышал».
Бывший канцлер заявил, что узнал об этом только несколько дней назад во время своего визита в США и заверил, что сам не причастен к уничтожению жестких дисков.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае был опубликован видеокомпромат на Штрахе, в связи с чем тот подал в отставку. Следом парламент вынес вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. В сентябре в Австрии пройдут внеочередные парламентские выборы. В опросах с уверенным отрывом лидирует Австрийская народная партия Курца, так что у него есть шанс вновь возглавить правительство.
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