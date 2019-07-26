* запрещённая в России организация

Киев, , 11:54 — REGNUM

Напавший на кортеж бывшего президента Украины Петра Порошенко экс-боец националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Никита Макеев объяснил в видеообращении свой поступок.

По его словам, таким образом он хотел отомстить Порошенко «за пять лет унижения» из-за того, что бывший глава государства не выполнил своего обещания предоставить иностранным добровольческим отрядам гражданство Украины.

Макеев отметил, что перед инцидентом с Порошенко он купил четыре бронежилета, три из которых он прострелил на полигоне. Один, не простреленный, он хотел передать экс-президенту, чтобы он «одел на себя или своего сына, который якобы тоже воевал в Донбассе, и испытал бронежилет».

«Нельзя осуществлять на вас покушение, на вашу жизнь, здоровье и что-либо. Я считаю, что вас и ваших подельников надо судить и конфисковать ваше имущество» , — заключил он.

Напомним, 25 июля в Киеве была совершена попытка нападения на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Инцидент произошел у здания Государственного бюро расследования, где экс-лидер страны допрашивался по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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