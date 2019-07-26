Киев, 26 июля 2019, 11:32 — REGNUM

Коалицию новой Верховной рады Украины составят депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» и депутаты-самовыдвиженцы, которые зашли в парламент по мажоритарной системе. Об этом 26 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Александр Солонтай, комментируя итоги подсчета голосов по голосованию за партийные списки.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Gov.ua
«Точно коалицию составят депутаты от «Слуги народа» плюс депутаты мажоритарщики-самовыдвиженцы, которым всегда нужно во власть, потому что именно для этого они покупали неприкосновенность в округах. Они для того и шли в Раду, чтобы решать свои собственные интересы и интересы своих территорий, отраслевые интересы. Это всегда присмыкающиеся», — сказал Солонтай.

При этом он считает, что в коалицию может войти или партия «Голос», или «Батькивщина».

"Есть ли у них интерес стать провластной коалицией? Есть, потому что у «Голоса» много специалистов, которые работали в прошлом правительстве. Они сотрудничали по продвижению реформ, они интересны «Слуге народа» как кадры. Это более подготовленные кадры, эти люди заинтересованы в том, чтобы воплощать свои идеи», — рассказал Солонтай.

Он сообщил, что в «Слуге народа» «боятся, что «Батькивщина» запросит дорогую цену за то, чтобы пополнить ряды коалиции и придет много негатива, потому что у Юлии Тимошенко и «Батькивщины» есть не только рейтинг, но и антирейтинг».

«Для них «Голос» выглядит более привлекательным, потому что у него минимальный антирейтинг. Хоть у них и невысокий рейтинг, но уровень доверия у них выше. И специалисты у них с лучшей репутацией и лучшим имиджем. Но также есть предостережение по «Голосу» — многие из этих людей ассоциируются с предыдущей властью. И тоже не ясно, чего они захотят за свою поддержку коалиции», — рассказал Солонтай.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине прошли парламентские выборы. Согласно результатам обработки 100% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская партия «Слуга народа» — 43,16% голосов избирателей. На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, на третьем месте ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,1%, «Голос» — 5,82%.

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 99,85% электронных протоколов, проходят партии «Слуга народа» (43,17% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) — 13,03%, ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.

Не преодолели 5%-й проходной барьер пропорциональной системы выборов (голосование по партийным спискам) Радикальная партия Олега Ляшко, «Сила и честь» Игоря Смешко, «Оппозиционный блок», партия «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие.