Киев, , 11:32 — REGNUM

Коалицию новой Верховной рады Украины составят депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» и депутаты-самовыдвиженцы, которые зашли в парламент по мажоритарной системе. Об этом 26 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Александр Солонтай, комментируя итоги подсчета голосов по голосованию за партийные списки.

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«Точно коалицию составят депутаты от «Слуги народа» плюс депутаты мажоритарщики-самовыдвиженцы, которым всегда нужно во власть, потому что именно для этого они покупали неприкосновенность в округах. Они для того и шли в Раду, чтобы решать свои собственные интересы и интересы своих территорий, отраслевые интересы. Это всегда присмыкающиеся», — сказал Солонтай.

При этом он считает, что в коалицию может войти или партия «Голос», или «Батькивщина».

"Есть ли у них интерес стать провластной коалицией? Есть, потому что у «Голоса» много специалистов, которые работали в прошлом правительстве. Они сотрудничали по продвижению реформ, они интересны «Слуге народа» как кадры. Это более подготовленные кадры, эти люди заинтересованы в том, чтобы воплощать свои идеи», — рассказал Солонтай.

Он сообщил, что в «Слуге народа» «боятся, что «Батькивщина» запросит дорогую цену за то, чтобы пополнить ряды коалиции и придет много негатива, потому что у Юлии Тимошенко и «Батькивщины» есть не только рейтинг, но и антирейтинг».

«Для них «Голос» выглядит более привлекательным, потому что у него минимальный антирейтинг. Хоть у них и невысокий рейтинг, но уровень доверия у них выше. И специалисты у них с лучшей репутацией и лучшим имиджем. Но также есть предостережение по «Голосу» — многие из этих людей ассоциируются с предыдущей властью. И тоже не ясно, чего они захотят за свою поддержку коалиции», — рассказал Солонтай.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине прошли парламентские выборы. Согласно результатам обработки 100% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская партия «Слуга народа» — 43,16% голосов избирателей. На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, на третьем месте ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,1%, «Голос» — 5,82%.

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 99,85% электронных протоколов, проходят партии «Слуга народа» (43,17% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) — 13,03%, ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.

Не преодолели 5%-й проходной барьер пропорциональной системы выборов (голосование по партийным спискам) Радикальная партия Олега Ляшко, «Сила и честь» Игоря Смешко, «Оппозиционный блок», партия «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие.