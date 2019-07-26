Киев, 26 июля 2019, 11:32 — REGNUM
Коалицию новой Верховной рады Украины составят депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» и депутаты-самовыдвиженцы, которые зашли в парламент по мажоритарной системе. Об этом 26 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Александр Солонтай, комментируя итоги подсчета голосов по голосованию за партийные списки.
При этом он считает, что в коалицию может войти или партия «Голос», или «Батькивщина».
Он сообщил, что в «Слуге народа» «боятся, что «Батькивщина» запросит дорогую цену за то, чтобы пополнить ряды коалиции и придет много негатива, потому что у Юлии Тимошенко и «Батькивщины» есть не только рейтинг, но и антирейтинг».
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине прошли парламентские выборы. Согласно результатам обработки 100% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская партия «Слуга народа» — 43,16% голосов избирателей. На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, на третьем месте ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,1%, «Голос» — 5,82%.
В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 99,85% электронных протоколов, проходят партии «Слуга народа» (43,17% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) — 13,03%, ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.
Не преодолели 5%-й проходной барьер пропорциональной системы выборов (голосование по партийным спискам) Радикальная партия Олега Ляшко, «Сила и честь» Игоря Смешко, «Оппозиционный блок», партия «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие.