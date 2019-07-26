Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM

На Среднем Урале утвердили состав оргкомитета, которому предстоит подготовить IX межрегиональную конференцию России и Киргизии. Участие в ней примут главы государств Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском областном департаменте информационной политики.

Решение о проведении мероприятия в Екатеринбурге было принято Владимиром Путиным и Сооронбаем Жээнбековым в марте в рамках восьмой конференции, которая прошла в Бишкеке.

Список участников комитета согласовал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Им предстоит подготовить в 2020 году IX межрегиональную конференцию России и Киргизии. В частности, комитет сформирует повестку грядущего мероприятия на основе предложений со всего Среднего Урала — как с предприятий и официальных учреждений, так и с общественников.

В группу вошли главы отраслевых министерств, предприниматели, представители мэрии Екатеринбурга, вузов, а также таможенники и правоохранители. Напомним, ранее ответственным за подготовку плана подготовки к конференции был назначен первый свердловский вице-губернатор Алексей Орлов.

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