Нью-Дели, , 12:57 — REGNUM

Правительство Индии объявило о своих планах по строительству транспортной инфраструктуры на границе с Непалом. Согласно официальным сообщениям, на первом этапе будет построено 1377 км. дорог вдоль границы между странами.

Сообщается, что общая стоимость данного проекта составит 38,5 миллиардов рупий (560 миллионов долларов).

По информации индийского новостного агентства «Джагран», правительство Индии также планирует дополнительно провести модернизацию существующих автомобильных дорог на границе с Непалом. В настоящее время правительство заявляет, что переоборудует 269 км. дорог. Ориентировочная стоимость проекта составляет 15,1 миллиардов рупий (примерно 220 миллионов долларов).