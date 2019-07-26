Анкара, , 12:58 — REGNUM

Посол Турецкой Республики в Греции Бурак Озюгергин заявил, что новое греческое правительство, сформированное по результатам досрочных выборов, окажет свое влияние на двусторонние отношения, и подчеркнул: «Каждое новое правительство в Греции — новая возможность для нормализации и развития отношений». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бурак Озюгергин отметил: «Поздравления, направленные нашим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу своим коллегам по случаю их вступления в должность, по крайней мере, выражают наши намерения, наше желание начать все с чистого листа и развивать наши отношения по принципу добрососедства и с опорой на международное право». Дипломат указал, что политическая и правовая база греко-турецких отношений располагает некоторыми структурными проблемами, и добавил: «Мы считаем, что эти проблемы не препятствуют развитию наших отношений. Наоборот, они будут сглажены посредством двустороннего диалога и обмана мнениями. Мы также считаем, что наши проблемы могут быть решены в рамках принципов добросовестности, следования нормам международного права и добрососедства».