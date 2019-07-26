Анкара, , 13:04 — REGNUM

Заместитель главы парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции Бюлент Туран заявил, что вопрос приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 закрыт и что такой шаг турецких властей был встречен в общественных кругах с большим удовлетворением. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бюлент Туран подчеркнул: «Турция теперь не та, что прежде. Некоторые наши небезызвестные коллеги относительно С-400 говорили, мол, нас одурачивают, мы не можем их купить и просто устраиваем показуху. Ну что, пришли С-400? Пришли. Мы говорим о прекрасных системах, благодаря которым над Турцией никогда не нависнет угроза атак с воздуха».Политик отметил, что значение такого поступка турецкого руководства сложно переоценить, и добавил: «Мы не обращаем внимание на то, что там говорит или не говорит какая-то страна, на что и как она смотрит. Мы обращаем внимание на то, что нужно нашему народу, чего хочет он».