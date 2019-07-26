Анкара, , 12:23 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп провел с рядом влиятельных сенаторов Республиканской партии встречу в закрытом формате, где заявил, что не хочет накладывать на Турцию санкции из-за приобретения ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Такую информацию предоставил американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, присутствовавшие на заседании. В частности, на встрече присутствовали такие политики, как Линдси Грэм, Том Коттон, Митч Макконнелл, Рэнд Пол и Марко Рубио.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, группа радикально настроенных сенаторов потребовала подвергнуть Турцию действию закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), на что Дональд Трамп предложил вместо санкций начать с Турцией конструктивные переговоры. Касательно возможности введения санкций против Турции, глава американского государства избегал конкретики, ограничившись обобщенными оценками. Дональд Трамп вновь обвинил администрацию экс-президента Барака Обамы в приобретении Турцией российских систем ПВО, напомнив, что она отказалась поставить американские системы «Patriot». Лидер США также выразил свое сожаление относительно принятого Белым домом решения об отмене поставок Турции истребителей 5 поколения F-35 и исключении ее из проекта.