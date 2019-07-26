Токио, , 12:52 — REGNUM

25 июля правительства Японии и США договорились пересмотреть Руководящие принципы по авиапроисшествиям и обеспечить более быстрое реагирование на ситуацию со стороны местной полиции и аварийных служб. Кроме того, будет также предусмотрено информирование американской авиабазой об опасных веществах, которые могут вылиться после крушения военного самолета или вертолета. Об этом объявил министр иностранных дел Японии Таро Коно. По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», возможность экстренного реагирования означает, что теперь службы Японии имеют прямой доступ к окружающим базу территориям. Раньше это было запрещено. Тем не менее, доступ будет проходить в режиме «зайти и сразу выйти». Ранее США не информировали Японию об авариях и не допускали аварийные службы на места происшествия.