Копенгаген, , 13:20 — REGNUM

Датская социалистическая народная партия потребовала введение запрета на производство французского деликатеса «фуа-гра» на территории ЕС. Об этом СМИ заявил представитель партии по вопросам пищевой промышленности Карл Валентин. Представитель социалистов сказал следующее: «Фуа-гра производится одним из самых варварских способов, каким только можно пользоваться в пищевой отрасли. С птицами обращаются крайне жестоко, а такого быть не должно».

Такое заявление партия сделала после того, как глава «Торговых рядов» (Torvehallerne) Копенгагена рекомендовал своим продавцам не держать в ассортименте французский деликатес — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В настоящее время в Дании уже запрещено производить «фуа-гра». На территории ЕС же действует запрет на открытие новых мест производства. Тем не менее, компаниям, которые до введения запрета специализировались на «фуа-гра», можно продолжать свою деятельность.