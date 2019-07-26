Варшава, , 11:13 — REGNUM

Президент России Владимир Путин получит приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом в эфире Польского радио заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

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В Польше объяснили, почему Путина не пригласили на годовщину Второй мировой

Когда именно власти Польши намерены направить приглашение российскому лидеру на мероприятия, которые 27 января 2020 года организуются музеем в Освенциме, не уточняется.

«Освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории», — заявил Спыхальский, слова которого приводит ТАСС.

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Если Путин приедет в Польшу

Как сообщало ИА REGNUM, на днях власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны. Уточняется, что на мероприятие приглашены члены Североатлантического альянса, Евросоюза, а также Восточного партнерства и Белоруссия. При этом Россию на это мероприятие не позвали. В качестве причины Варшава назвала «якобы нарушения СССР международного права в 1939 году».

Напомним, в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, который в годы войны располагался на юге Польши, около города Освенцим, по различным оценкам в газовых камерах и крематориях погибло от полутора до трёх с половиной миллионов человек различных национальностей.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева освободили оставшихся в живых узников концлагеря. Их было менее трех тысяч человек.

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