Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM

На вододроме в Ростовской области начались военные учения. Сотни ростовских танкистов мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) обучаются подводному вождению на машинах Т-72Б3. Практические занятия по легководолазной подготовке для танкистов организованы на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Помимо изучения техники безопасности, порядка погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, действий в различных ситуациях под водой, а также правил и способов подводной эвакуации, экипажи выполняют перенос трака гусеницы, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка. В ходе занятий военнослужащие используют спецтехнику, позволяющую находиться под водой длительное время.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в небе над Ростовской областью экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ ЮВО успешно перехватили условного нарушителя государственной границы России.

Читайте ранее в этом сюжете: Истребители ЮВО защитили границу России от условного нарушителя