Сеул, , 13:12 — REGNUM

Правительство Южной Кореи завершило национализацию земли, принадлежавшей японским компаниям. Общая стоимость активов оценивается в 76,4 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Всего было национализировано 2,4 млн квадратных метров земельных участков, зарегистрированных с 2013 года на японские юридических и физических лиц. Отмечается, что все эти участки должны были быть переданы в собственность Южной Кореи в соответствии с пактом 1948 года, так как ранее они принадлежали японским колонистам, правившим Кореей с 1910 по 1945 годы. Южнокорейские власти подчеркнули, что продолжат поиск и изъятие японской колониальной собственности.

Эксперты опасаются, что такой шаг Сеула вызовет новую волну недовольства в Токио, что особенно опасно на фоне разгорающегося конфликта между двумя странами.