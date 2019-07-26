Пхеньян, , 13:09 — REGNUM

Северная Корея пошла по лёгкому пути и не стала разрабатывать свою собственную подводную лодку. Вместо этого была модернизирована субмарина советских времён проекта 629, утверждает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Неделей ранее северокорейские СМИ сообщали о создании абсолютно новой подводной лодки, которую лично посетил лидер страны Ким Чен Ын. На самом же деле, судно является глубокой модификацией подводной лодки проекта 1958 года, которая в единственном экземпляре была ввезена из России в середине 1990-х годов. Отмечается, что субмарина находилась в состоянии «металлолома», на ней отсутствовали многие агрегаты и системы наведения.

Однако северокорейцы смогли ее восстановить и приспособить для запуска баллистических ракет «Пуккыксон-1». Их дальность составляет от 1500 до 2000 километров, что недостаточно для нанесения удара по территории США. В то же время, радиус действия подводной лодки составляет 17 600 километров — это позволяет уничтожить цель практически в любой точке планеты. Всего на борту субмарины проекта 629 размешается три баллистические ракеты.