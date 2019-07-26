Подгорица, , 13:07 — REGNUM

Министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нуходжич заявил, что Черногория, как надежный партнер Европейского Союза, приняла все необходимые меры для успешного противостояния потенциальным волнам нелегальной миграции. При этом, он добавил, что необходимо тесное сотрудничество всех европейских государств, чтобы риски массовых миграций были сведены к минимуму. По его словам, это в интересах всей Европы. Об этом сообщает Черногорский информационный портал Аналитика.

Мигранты. Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще в 2015 году Правительство Черногории приняло План действий на случай большого притока мигрантов, который соответствует международным стандартам. План включает в себя места возможного пересечения границ Черногории, логистические центры, учетные записи, людские ресурсы, возможности размещения, здравоохранение, социальную защиту, юридическую помощь, транспорт и, конечно же, вопросы безопасности. Мы сформировали координационный совет и оперативную команду по реализации плана. Приняв Закон о международной и временной защите иностранцев и Закон об иностранцах, мы еще больше усовершенствовали нормативную базу», — сказал министр.

Министр Нуходжич также отметил, что Черногория установила со всеми соседними странами совместное пограничное патрулирование и последовательно выполняла соглашения все соглашения, заключенные по данному вопросу.

«Это важный шаг к вступлению в Европейский Союз, учитывая, что новая Стратегия расширения определяет шесть приоритетных областей, одна из которых касается безопасности и миграции», — сказал министр.