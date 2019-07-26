Белград, , 12:33 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на данный момент 6 из 10 броневых разведовательно-дозорных машин БРДМ-2 прибыли из России. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Броневики доставлялись воздушным путем в аэропорт Белграда Батайница. Там они были приняты представителями сербского министерства обороны. Бронемашины поступили в рамках реализации договоренностей между Россией и Сербией о передаче последней военной техники на безвозмездной основе.

Разведовательно-дозорные машины оснащены тепловизорными камерами и контрольно-измерительными приборами. Так же корпус укреплен броней. Экипаж может пребывать внутри данных транспортировочных средств в течение суток.

«Всего должно прибыть десять машин. И бы хотел поблагодарить за этот подарок президента России Владимира Путина и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу», — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что со стороны России была оказана «большая поддержка и это значительный вклад в укрепление боевых сил и возможностей армии Сербии».