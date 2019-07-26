Москва, , 11:12 — REGNUM

Управление Роспотребнадзора по городу Москве просят провести проверку помещений столичного избиркома на предмет наличия клопов и прочих паразитов. Соответствующее обращение в адрес ведомства направил член международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В своем телеграмм-канале он пояснил, что необходимость проверки вызвана заявлением члена МГИК Дмитрия Реута о том, «Наша охрана … вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих». Напомним, что 26 июля охрана вынесла из здания Мосгоризбиркома экс-кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь в ответ на ее отказ покинуть помещение вместе с диваном.

«В настоящее время в Москве проходят выборы в Мосгордуму. Городская избирательная комиссия принимает большое количество посетителей. Распространение паразитов представляет существенную угрозу здоровью. В связи с изложенным выше прошу провести проверку наличия паразитов в здании Мосгоризбиркома по адресу 125 009, г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр. 8, а также медосмотр сотрудников, прежде всего охраны и члена комиссии Дмитрия Реута», — заявил Чиков.

Напомним, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Собольвызвали в Следственный комитет РФ после задержания полицейскими у здания Мосгоризбиркома.