Подгорица, , 12:13 — REGNUM

Президент Черногории Мило Джуканович на встрече с главнокомандующим объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса Андреа Ланатом заявил, что Черногория по-прежнему привержена приоритетам и внешнеполитическому курсу альянса. Речь идет в первую очередь о реализации политики открытых дверей (прежде всего, поддержке интеграции Северной Македонии), а также о присутствии вооруженных сил Черногории в миссиях Североатлантического союза. Об этом сообщает Черногорский информационный портал «Аналитика».

«В Черногории у вас есть надежные и ответственные партнеры, которые продвигают европейскую и евроатлантическую систему ценностей в этой части континента», — сказал Джуканович.

Он выразил удовлетворение завершением процесса интеграции Черногории в Североатлантический альянс. Джуканович поблагодарил командование союзников за помощь при вступлении и интеграции армии республики в НАТО в течение последних двух лет.

В свою очередь, Ланат подчеркнул, что Черногория будет и впредь пользоваться военной поддержкой союзников. Они продолжат тесно сотрудничать с Черногорией в дальнейшей адаптации к системе вооруженных сил альянса.