Посёлок Шиес, Архангельская область, , 11:18 — REGNUM

Чем грозит «идолопоклонство» перед якобы наилучшими доступными западными технологиями пламенного мусоросжигания, которые используются на заводах Hitachi Zosen Inova, выбранных для реализации федерального приоритетного проекта «Чистая страна»? Почему исправление провалившейся мусорной реформы невозможно без возрождения тандема российской прикладной науки и промышленной санитарии, которые были фактически уничтожены в 1990-е годы? Об этом шла речь на заседании Экспертно-общественный совет ИА REGNUM — РАЕН по содействию выходу из российского кризиса отрасли переработки отходов.

Доктор технических наук Игорь Мазурин

В ходе общественного обсуждения территориальной схемы по обращению с отходами Архангельской области жители муниципального образования «Урдомское» Ленского района неожиданно узнали, что кроме строящегося на соседней железнодорожной станции Шиес эколого-технологического центра, а по сути являющегося одной из новых помоек Москвы, в самом пос. Урдома построить инсинератор, то есть мусоросжигательный завод.

Жители посёлка, озадаченные этой новостью и появлением нового повода для беспокойства, обратились в Экспертно-общественный совет ИА REGNUM — РАЕН по содействию выходу из российского кризиса отрасли переработки отходов за разъяснениями о том, с чем они могут столкнуться, насколько подобные промышленные установки могут быть опасными для здоровья жителей поселка и окружающей среды.

Вот некоторые из поступивших вопросов:

На заседании Совета REGNUM-РАЕН, состоявшемся 22 июля 2019 года, на вопросы жителей МО «Урдомское» Ленского района, связанные с планами использования инсинераторов в Архангельской области, ответил член-корреспондент РАЕН, доктор технических наук, профессор Игорь Михайлович Мазурин.

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О результах системного сравнительного анализа технологического процесса, использующегося на МСЗ Hitachi Zosen Inova, выбранных явно не по критериям эколого-санитарной безопасности и экономической доступности для реализации федерального проекта «Чистая страна» читайте в статьях

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