Киев, , 10:46 — REGNUM

Президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа многое объединяет, в частности то, что они шоумены, несистемные политики и ранее не были в политике. Об этом 25 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов Виталий Журавский.

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«Если есть психологическая совместимость, то 100% они найдут взаимопонимание. Трамп же нелегко пришел к власти. Он не был избран ни сенаторами, ни конгрессом, так же как и Зеленский, который никогда не был во власти. Они оба шоумены, думаю, что они заочно друг другу симпатизируют. Дай Бог, чтобы они встретились и это пошло на пользу Украине», — рассказал Журавский.

Он признался, что немного знает Трампа, поскольку также «был причастен к конкурсам красоты».

«Несколько раз на заграничных сборах я его видел. Он очень оригинальный человек. Он очень похож на бывшего мэра столицы, с которым я работал — Черновецким. Это несистемные, но очень талантливые люди… Он миллиардер, так же как и Трамп. С такими несистемными людьми довольно трудно работать, но они очень эффективны. Зеленский тоже несистемный политик. Несистемный политик всегда договорится с несистемным политиком», — сказал Журавский.

При этом он рекомендовал Зеленскому дистанцироваться от президентских выборов в США, поскольку новым президентом США может стать демократ Джо Байден.

«Рекомендация президенту Зеленскому: не играть в эту игру, не вмешиваться в выборы наибольшей, самой могущественной страны, потому что завтра может выиграть тот же Байден. Тогда как? Лучше придерживаться закона», — подытожил Журавский.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля президент Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Трампом. Как сообщает пресс-служба главы государства, Трамп поздравил Зеленского с победой партии «Слуга народа».

«Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел. Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране», — информирует пресс-служба.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Трампа за усиление санкций против Кремля. Также президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Зеленского в США.