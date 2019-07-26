Париж, , 10:41 — REGNUM

Франция готова работать с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и «спокойно» обсудить будущие отношения между Европой и Соединённым Королевством. Об этом 26 июля в эфире телеканала France 2 заявила французский государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален.

Борис. Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы хотим работать с Борисом Джонсоном. И самое главное, нам это нужно, — отметила де Моншален, слова которой приводит Reuters. — Это партнёр, который останется партнёром после Brexit».

Госсекретарь также отметила, что соглашение по Brexit — это лучший способ обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза.

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«Если Великобритания хочет выйти из ЕС и хочет это сделать в упорядоченной манере, то лучшее, что у нас есть, — это сделка», — отметила де Моншален.

Госсекретарь не исключает возможности отсрочки срока 31 октября, налагаемого Евросоюзом на ратификацию этого соглашения, однако для этого, необходима «очень, очень веская причина».

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Амели де Моншален добавила, что уже в ближайшие недели президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с Борисом Джонсоном во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей первой речи на новом посту заявил, что Соединённое Королевство покинет ЕС 31 октября — «с соглашением или без».