Тбилиси, , 10:37 — REGNUM

«Иванишвили впал в агонию и, не в силах справиться с проблемами и оппонентами, перешел к политическим репрессиям». Так расценили арест бывшего министра обороны, ныне — учредителя и лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили его соратники по партии.

Один из членов партии Котэ Кемулария на специальном брифинге после ареста Окруашвили сообщил, что он лично был свидетелем задержания лидера партии и что по лицам полицейских было явно видно, что они вынужденно выполняют спущенный «сверху» приказ. По оценке Кемулария, Окруашвили в последнее время своими заявлениями играл на нервах Иванишвили и нервы у того, судя по реакции, не выдержали.

«Я обращаюсь к Иванишвили: кровь, которой испачканы ваши руки, не смоется арестом Окруашвили. На его арест очень остро отреагируют мировая пресса и правозащитные организации. У нас уже очень большое политическое объединение, мы объявим мобилизацию и будем сотрудничать со всеми оппозиционными силами, потому что впавшее в агонию кровавое правительство, которое не может удержать лари и которое настроило против себя почти все население, перешло к политическим репрессиям», — заявил Кемулария.

Соратники Окруашвили объявили его политическим заключенным и пообещали сделать все, чтобы власть Иванишвили в Грузии скоро закончилась.

По информации МВД Грузии, Ираклий Окруашвили был задержан 25 июля по обвинению в организации беспорядков в Тбилиси 20−21 июня, руководстве этими беспорядками и участии в них.

Всего на данный момент к ответственности по этому делу привлечены уже 17 человек, в том числе депутат парламента от «Национального движения» Никанор Мелия, который, как и Окруашвили, обвиняется в организации группового насилия и руководстве им.

МВД продолжает расследование нарушений закона, допущенных в ходе беспорядков 20−21 июня и обещает в далнейшем информировать общественность о результатах расследования.

Ранее, в том числе днем 25 июля, Окруашвили сделал ряд политических заявлений в связи с последними событиями вокруг телекомпании «Рустави-2», ареста члена его личной охраны и обвинения, предъявленного банкирам Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и заявил, что этими действиями реальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили ускоряет свой уход.