Тбилиси, , 10:35 — REGNUM

Бывший министр обороны Грузии, ныне лидер партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили задержан по обвинению в организации группового насилия, руководстве им и участии в нем. Об этом сообщает МВД Грузии.

Как заявляют в министерстве, речь идет о событиях 20−21 июня в Тбилиси, во время которых группа лиц пыталась штурмом захватить здание парламента.

«В ходе расследования было установлено, что во время насильственного штурма здания парламента Ираклий Окруашвили вместе с сопровождавшими его лицами призывал участников акции и сам пытался насильственно ворваться в парламент. Ираклий Окруашвили также участвовал в различных групповых насильственных действиях», — пояснили в МВД.

Кроме Ираклия Окруашвили задержаны еще четыре участника беспорядков 20−21 июня в Тбилиси. Они обвиняются в нанесении физических оскорблений сотрудникам полиции, агрессивных и насильственных действиях.

Всего на данный момент к ответственности по этому делу привлечены уже 17 человек, в том числе депутат парламента от «Национального движения» Никанор Мелия, который, как и Окруашвили, обвиняется в организации группового насилия и руководстве им.

МВД продолжает расследование нарушений закона, допущенных в ходе беспорядков 20−21 июня, и обещает в дальнейшем информировать общественность о результатах расследования.

Напомним, что формально поводом для начала акций протеста в Тбилиси стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя МАП должен был вести здесь 26-ю сессию организации. Проведение сессии сорвали соратники экс-президента Саакашвили, которые нанесли оскорбления Гаврилову, назвали его «оккупантом» и созвали у здания парламента митинг с главным лозунгом «Россия — оккупант» и требованиями отставки силовых министров и председателя парламента Грузии. Хотя правительство Грузии пошло на определенные уступки, отправило в отставку спикера парламента, пообещало провести парламентские выборы по пропорциональной системе и поддержало лозунг «Россия — оккупант», акции у здания парламента, хотя и малочисленные, продолжаются до сих пор.

Ранее, в том числе днем 25 июля, Окруашвили сделал ряд политических заявлений в связи с последними событиями вокруг телекомпании «Рустави-2», ареста члена его личной охраны и обвинения, предъявленного банкирам Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, и заявил, что этими действиями реальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили ускоряет свой уход.