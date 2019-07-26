Нур-Султан, , 10:35 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью президента Туниса Беджи Каида Ас-Себси, сообщили 26 июля в пресс-службе казахстанского лидера.

В телеграмме соболезнования Токаев отметил, что глава Туниса посвятил жизнь процветанию своего народа и защите его интересов.

«Народ Казахстана навсегда сохранит память о Беджи Ас-Себси как о мудром руководителе, авторитетном политике, внесшем значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Туниса Беджи Каид Ас-Себси скончался на 93-м году жизни 25 июля в столичном госпитале. Он был избран на пост главы государства 31 декабря 2014 года.

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