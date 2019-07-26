* запрещённая в России организация

Исламабад, , 10:32 — REGNUM

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о готовности провести переговоры с премьер-министром Пакистана Имран Ханом. Об этом 26 июля сообщает Geo TV.

Террористы прибудут на встречу в случае официального приглашения, об этом рассказал представитель боевиков Сохаил Шахин в интервью телеканалу BBC. Такова была реакция на слова главы пакистанского правительства.

«Мы хотим мира в Афганистане, Пакистан сделает все возможное, чтобы уговорить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сесть за стол переговоров» Имран Хан

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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