Исламабад, 26 июля 2019, 10:32 — REGNUM
Организация, деятельность которой запрещена в РФБоевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о готовности провести переговоры с премьер-министром Пакистана Имран Ханом. Об этом 26 июля сообщает Geo TV.
Террористы прибудут на встречу в случае официального приглашения, об этом рассказал представитель боевиков Сохаил Шахин в интервью телеканалу BBC. Такова была реакция на слова главы пакистанского правительства.
Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.
«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ
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