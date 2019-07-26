Киев, , 10:22 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала итоговые данные по выборам в Верховную раду Украины. Информация об этом появилась 26 июля на онлайн-табло ЦИК.

Онлайн-табло ЦИК Украины Ria.ru

По итогам обработки 100% протоколов лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Она набрала 43,16%. Следом за ней идёт «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с результатом 13,05%. Тройку лидеров замыкает партия бывшего премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина». Её партия набрала 8,18%.

Партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» заняла лишь четвёртое место с результатом 8,10%. Что касается партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос», то она набрала 5,82%.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты партии «Слуга народа» настроены провести первое заседание Рады нового созыва в символическую дату — 24 августа 2019 года, в День независимости Украины.

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