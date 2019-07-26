Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM

Глава Азовского района Ростовской области Валерий Бевзюк подал в отставку. Решение было принято после критики главы региона Василия Голубева в адрес руководителя муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

«Именно этот район лидирует, по данным ОНФ, по числу свалок. Валерий Бевзюк поспешил отчитаться о том, что все мусорные очаги в районе полностью ликвидированы. На что Василий Голубев тут же предложил совместно это проверить. Проверка выявила — большая часть свалок осталась на своих местах», — уточнили в пресс-службе.

Стоит отметить, что Бевзюк руководил администрацией Азовского района в течение 20 лет — с 1998 года.

Азовский район включает в себя 18 сельских поселений. По состоянию на начало 2018 года численность населения составила 97 тыс. человек.