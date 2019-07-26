Душанбе, , 10:19 — REGNUM

Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков встретились с представителями общин и старейшинами сельских советов двух стран, сообщает 26 июля агентство Asia-Plus.

Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков на совместной встрече с жителями приграничных районов President.kg

Главы государств встретились на участке таджикистанско-киргизской государственной границы. В рамках встречи стороны проведут переговоры в городе Исфаре.

Планируется, что после переговоров в Исфаре лидеры двух стран отправятся в Чолпон-Ата, где продолжат обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с жителями приграничного села Ак-Сай. Глава государства призвал сельчан не поддаваться на провокации для сохранения стабильности на приграничной территории.