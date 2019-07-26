Тбилиси, , 10:09 — REGNUM

В Грузии в рамках расследования дела о митингах в Тбилиси задержан бывший министр обороны страны, лидер партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили. По данным грузинского «Первого канала», его обвиняют по статье об организации насилия, руководство им или участие в нём.

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Сам Ираклий Окруашвили связал своё задержание с активизацией дела «Рустави 2».

По данным следствия, на митингах в июне 2019 года, которые прошли в Тбилиси, Окруашвили пытался проникнуть в здание парламента и призывал к этому демонстрантов, а также участвовал в «иных актах насилия».

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По данным полиции. Кроме бывшего главы минобороны по этому делу также задержаны ещё четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты захлестнули столицу Грузии 20 июня. Формальным поводом для акций послужило участие российской делегации, возглавляемой депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым, в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Демонстранты пытались захватить здание парламента. Полиция разогнала митинг. Всего в столкновениях пострадали 240 человек, сотни митингующих были задержаны.

В настоящее время по факту беспорядков в Тбилиси ведётся расследование по двум статьям УК Грузии —"Мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти, повлекший тяжкие последствия» и «Организация массовых беспорядков».