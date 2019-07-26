Псков, , 10:09 — REGNUM

В Псковскую область для участия в международном этапе конкурса «Десантный взвод — 2019» прибыла техника Народно-освободительной армии Китая. Как сообщает пресс-служба Минобороны, китайская команда — единственная из всех участников конкурса, которая будет выступать на собственной технике.

Остальные воспользуются техникой, предоставленной российской стороной, среди которой — боевые машины десанта БМД-2 и бронетранспортеры БТР-80.

«На конкурс китайская команда привезла пять боевых машин десанта ZLC-2000, а для их технического обеспечения — авторемонтную мастерскую, полуприцеп с горюче-смазочными материалами и один военный внедорожник», — сообщил помощник руководителя конкурса по техническому обеспечению бронетанковой техники подполковник Арман Оспанов.

Техника перевезена в полевой парк соревнований на полигон Воздушно-десантных войск (ВДВ) в населённом пункте Струги Красные Псковской области.

Ранее в Псков прибыла группа военных переводчиков, в составе которой — курсанты 4-го курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ), обучающиеся по специальности «перевод и переводоведение»: 16 переводчиков с английского языка, четыре с французского и пять с китайского. В Минобороны сообщили, что это — лучшие военнослужащие, свободно владеющие иностранным языком, обладающие высокой стрессоустойчивостью, с отличной успеваемостью.

Международный этап конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод» пройдёт с 3 по 17 августа на полигонах Завеличье, Струги Красные и площадке приземления «Кислово» в Псковской области. Соревнования проводятся в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019).

Участие в соревнованиях примут команды из более чем 20 стран, в том числе из Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Казахстана, Китая, Марокко, ЮАР, Мали, Кубы и других. Всего за победу будут бороться более 450 военнослужащих. Торжественное открытие конкурса состоится 3 августа на полигоне Завеличье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году по итогам всех четырёх этапов международного конкурса «Десантный взвод», который проходил на территории Псковской области в рамках Армейских международных игр, победу одержали российские десантники. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие псковской 76-й дивизии ВДВ.

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