Липецк, , 09:59 — REGNUM

Избирательная комиссия Липецкой области завершила приём документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. Как сообщила пресс-служба избиркома, восемь кандидатов сдали листы поддержки с подписями депутатов, финансовые отчёты и сведения о банковских счетах, а также сведения о кандидатах в сенаторы Липецкой области.

Депутат облсовета Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), начальник Липецкой объединенной технической школы ДОСААФ России Андрей Григорьев («Патриоты России»), врио главы региона Игорь Артамонов («Единая Россия»), директор по производству сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственного производственного кооператива «Суше» Евгений Третьяков («Аграрная партия России»), директор ООО «СТД — ДЕВЕЛОПМЕНТ» Вадим Давыдов («Казачья партия Российской Федерации»), генеральный директор ООО «ТОПАЗ» Андрей Плотников («Коммунисты России»), депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) и депутат облсовета Сергей Токарев (КПРФ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, один из кандидатов — Олег Шерин — подал документы на регистрацию, но не собрал нужного количества подписей. Его поддержали 106 депутатов, хотя в листах поддержки должно быть минимум 163 подписи. Ещё один кандидат — выдвинутый «Партией народной свободы» Олег Хомутинников — документы в избирком не сдал. Решение о регистрации кандидатов станет известно не позднее 2 августа.

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