Берлин, , 10:02 — REGNUM

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) утвердила рамки обмена информацией о реализации условий Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, сообщает министерство иностранных дел Германии. На своем официальном сайте ведомство поясняет, как это будет работать.

Поток мигрантов Иван Шилов © ИА REGNUM

Генассамблея большинством голосов утвердила организационные аспекты «Международного форума по обзору миграции» (International Migration Review Forum, IMRF), который будет проходить каждые четыре года в Нью-Йорке, начиная с 2022 года. Это будет основная межправительственная платформа для обсуждения хода реализации Глобального договора и обмена опытом.

Глобальный договор содержит каталог из 23 целей и различных мер, которые призваны сделать миграцию более безопасной и регулируемой. К ним относятся борьба с причинами нелегальной миграции, борьба с транснациональной контрабандой и торговлей людьми, обеспечение доступа мигрантов к базовым услугам, таким как здравоохранение и образование.

Глобальный договор о миграции не имеет статуса международного договора и, следовательно, не имеет юридической силы в национальной правовой системе. Однако он отражает «общее убеждение международного сообщества в том, что глобальная миграция должна лучше регулироваться и организовываться, а условия жизни мигрантов должны улучшаться». Меры, применяемые в рамках договора, подписавшие его страны принимают в своей ответственности.

Договор предусматривает инициативы на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях. Генеральный секретарь ООН создал «Миграционную сеть» для оказания помощи государствам-членам ООН для его реализации. Международная организация по миграции (МОМ) координирует работу этой сети и выполняет задания Секретариата.

Первый региональный обзор миграции состоится в 2020 году и будет проводиться так же раз в четыре года с временной задержкой относительно IMRF.

Как сообщало ИА REGNUM, Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции был подписан в декабре 2018 года подавляющим большинством стран ООН в марокканском Марракеше, поэтому его часто называют Марракешским пактом. Россия входит в число подписавших его государств. Правые партии стран Европы проводили масштабную кампанию против подписания пакта.