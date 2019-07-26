Москва, , 10:27 — REGNUM

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вызвали в Следственный комитет РФ после задержания полицейскими у здания Мосгоризбиркома. Об этом незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы сообщила в своем Telegram-канале.

Соболь уточнила, что причину предстоящей беседы она не знает. Повестка была вручена ей в отделении полиции. Напомним, что перед задержанием экс-кандидат в депутаты столичного парламента отказалась покидать здание московского избиркома и требовала от председателя Мосгоризбиркома немедленного рассмотрения экспертиз, где якобы доказывается достоверность подписей голосовавших за нее избирателей.

После устроенной провокации на заседании комиссии МГИК юриста ФБК пришлось вынести из здания вместе с диваном. Как только она покинула московскую избирательную комиссию, её задержали.

Напомним, что рабочая группа Мосгоризбиркома не рекомендовала регистрировать Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. В настоящий момент столичный избирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Юлии Серебрянской, Константину Лисице, Константину Янкаускасу и некоторым другим.

Всего 23 кандидата из 57 «отказников» подали свои апелляции в Мосгоризбирком.