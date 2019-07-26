Вашингтон, 26 июля 2019, 10:07 — REGNUM
Президент США Дональд Трамп потребовал от властей Швеции отпустить на свободу американского рэпера Ракима Майерса, задержанного по обвинению в нападении. Об этом 26 июля глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.
Напомним, 30-летний музыкант был арестован 3 июля в Стокгольме по обвинению в участии в драке, произошедшей 30 июня. Певец подчеркнул, что не причастен к организации инцидента, а лишь защищался.
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