Вашингтон, , 10:07 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп потребовал от властей Швеции отпустить на свободу американского рэпера Ракима Майерса, задержанного по обвинению в нападении. Об этом 26 июля глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

Раким Майерс (сс) Chad Cooper

«Очень разочарован премьер-министром Стефаном Лёвеном за неспособность действовать. Швеция подвела наше афроамериканское сообщество в США» Дональд Трамп

Напомним, 30-летний музыкант был арестован 3 июля в Стокгольме по обвинению в участии в драке, произошедшей 30 июня. Певец подчеркнул, что не причастен к организации инцидента, а лишь защищался.

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